AGATHA IN CAMMINO ANNUNCIA UN PERCORSO DI ARTETERAPIA PER LE PAZIENTI ONCOLOGICHE

LECCO – L’associazione Agatha in Cammino – ODV, in collaborazione con il Fondo Comunità per Oggiono e con il patrocinio del Comune di Oggiono, annuncia il lancio del progetto “Come una Fenice”, un percorso di arteterapia dedicato alle pazienti oncologiche. Questo ciclo di incontri ha l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico ed emotivo delle partecipanti attraverso attività artistiche, offrendo loro uno spazio sicuro e accogliente dove esprimere e trasformare le proprie emozioni.

Quando la vita ci pone di fronte a sfide difficili, come la lotta contro una patologia oncologica, è fondamentale poter contare su strumenti che aiutino a riscoprire le proprie risorse interiori. L’arteterapia è una disciplina che utilizza l’espressione artistica come mezzo non verbale per elaborare emozioni, alleviare lo stress e favorire la resilienza. Attraverso tecniche come pittura, disegno, modellazione e il celebre “kintsugi”, le partecipanti potranno dare forma ai propri vissuti e ritrovare una connessione profonda con il proprio mondo interiore.

Il percorso è strutturato per raggiungere obiettivi specifici quali: favorire il benessere emotivo, riducendo ansia, paura e isolamento; promuovere l’espressione creativa come strumento di comunicazione non verbale; creare una rete di supporto tra le partecipanti, incentivando la condivisione di esperienze; stimolare la resilienza personale e rafforzare l’autostima; offrire momenti di rilassamento e recupero dell’equilibrio psicofisico; sensibilizzare la comunità sull’importanza di interventi complementari nel percorso di cura oncologica.

Per ospitare gli incontri, l’associazione propone l’utilizzo della suggestiva Villa Sironi, un luogo ricco di storia e ispirazione, capace di offrire un’atmosfera ideale per favorire la creatività e il benessere delle partecipanti. Il percorso prevede 10 incontri settimanali della durata di 90 minuti ciascuno. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì, dalle 17:30 alle 19, dal 25 marzo al 27 maggio. Gli incontri saranno guidati da Erika Viscardi, artista e arteterapeuta con esperienza nel supporto a donne che affrontano o hanno affrontato una patologia oncologica. Il progetto è completamente gratuito per le partecipanti grazie al finanziamento del Fondo Comunità per Oggiono e al patrocinio del Comune di Oggiono.

Il progetto si rivolge a un gruppo ristretto di donne (10-12 partecipanti massimo), garantendo un ambiente intimo e dedicato. “Come una Fenice” è un invito a riscoprire la forza della creatività come risorsa per affrontare e trasformare le sfide della vita. Con questo progetto, Agatha in Cammino – ODV rinnova il suo impegno nel supporto alla comunità, promuovendo un approccio integrato al benessere e alla cura.

“Questo progetto rappresenta un passo importante nel nostro impegno per sostenere le donne che affrontano sfide oncologiche. Crediamo che l’arte possa essere un mezzo potente per riscoprire la forza interiore, creare connessioni e promuovere il benessere. Ringraziamo il Fondo Comunità per Oggiono e il Comune di Oggiono per il loro fondamentale supporto, ha detto la presidente Daniela Invernizzi.