AGATHA IN CAMMINO: UN SUCCESSO LO SPETTACOLO “GLI ALLEGRI CHIRURGHI”

LECCO – Risate all’Auditorium Centro Pertini di Lecco, dove sabato 16 dicembre è andato in scena lo spettacolo teatrale ‘Gli allegri chirurghi’ della compagnia Il Gruppo Teatro Tempo di Carugate proposto dall’organizzazione di volontariato Agatha in cammino per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica contro i tumori al seno.

Farsa brillante che scivola tra equivoci e situazioni paradossali, ‘Gli allegri chirurghi’ (titolo originale ‘It runs in the family’) è nata dalla penna dell’autore inglese Ray Cooney, commediografo, drammaturgo e attore nato a Londra nel 1932: tradotta da Maria Teresa Petruzzi, è andata in scena sotto la regia di Andrea Oldani e con l’adattamento di Claudio Insegno.

“Un grazie speciale a Danilo Lamperti, Silvia Bezzi e a tutti gli straordinari attori che, con la loro bravura, ci hanno fatto trascorrere una serata di spensieratezza – ha detto la presidente di Agatha in cammino Daniela Invernizzi – Un ringraziamento va al Comune di Lecco che ci ha concesso l’uso della sala e in particolare all’assessore Alessandra Durante per la collaborazione e disponibilità. Un pensiero va anche alle volontarie di Agatha in cammino per l’impegno nelle attività e soprattutto a tutti coloro che hanno partecipato dando un contributo per il progetto ‘Hope is Pink’ a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi”.

L’iniziativa è stata patrocinata dai comuni di Molteno, Oggiono e Dolzago ed è stata promossa per contribuire al progetto di Agatha in cammino ‘hope is pink’ che finanzierà una borsa annuale per un ricercatore o ricercatrice operante nell’ambito dei tumori tipicamente femminili, assegnata attraverso un bando pubblico indetto da Fondazione Umberto Veronesi ETS.