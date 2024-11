LECCO – L’AGD Lecco APS (Associazione per l’aiuto ai giovani con Diabete) organizza “Anche stasera curtil e ringhera”, uno spettacolo teatrale che si pone all’interno della settimana di eventi in occasione della Giornata mondiale del diabete che cade come tutti gli anni il 14 novembre.

Lo spettacolo è presentato da “Il gruppo della Martesana”. L’appuntamento è per sabato 9 novembre alle 20:30 presso il Teatro Cenacolo Francescano a Lecco. Per info e prenotazioni: 3384731381 (Marco).