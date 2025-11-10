AGGIORNATO IL PIANO LOMBARDIA: OLTRE 8 MILIONI PER LA PROVINCIA DI LECCO

MILANO – La Giunta di Regione Lombardia ha approvato l’aggiornamento del “Piano Lombardia DG Enti Locali”, che sostituisce e integra la delibera del 1° agosto 2025, con l’obiettivo di sostenere nuovi interventi per la crescita e la valorizzazione dei territori. Il provvedimento nasce da una ricognizione effettuata dalla Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica sui cronoprogrammi di attuazione e sull’avanzamento delle istruttorie degli interventi già in corso. Sulla base di questa analisi, la Regione ha deciso di integrare l’elenco degli interventi di competenza della Direzione, in attuazione della Legge Regionale n. 13/2025, e di aggiornare e ridefinire i termini per la presentazione delle istanze di saldo, adeguandoli ai tempi effettivi di realizzazione delle opere.

L’aggiornamento del Piano definisce inoltre in modo puntuale gli interventi di nuova individuazione e prevede una dotazione complessiva di 7.789.800 euro, a valere sul Fondo “Interventi per la ripresa economica” (LR n. 9/2020) e sulle risorse destinate alla LR n. 13/2025.

“L’aggiornamento del Piano consente di accompagnare i territori in modo puntuale, tenendo conto dello stato di avanzamento dei progetti e delle nuove esigenze emerse – dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia –. È uno strumento concreto per garantire tempi certi, risorse mirate e risultati tangibili per le nostre comunità.”

La provincia di Lecco beneficia di un pacchetto di finanziamenti per interventi di riqualificazione, manutenzione e valorizzazione del territorio, per un importo complessivo di oltre 8 milioni di euro, tra progetti già conclusi e interventi che proseguiranno nei prossimi anni, in linea con i cronoprogrammi aggiornati. La ripartizione dei finanziamenti è la seguente:

* Comune di Barzago – € 29.595,18 Manutenzione straordinaria delle strade

* Comune di Castello di Brianza – € 30.000 Manutenzione straordinaria delle strade

* Comune di Colle Brianza – € 38.391,80 Manutenzione straordinaria delle strade

* Comune di Dolzago – € 29.178,28 Manutenzione straordinaria delle strade

* Comune di Ello – € 30.000 Manutenzione straordinaria delle strade

* Comune di Erve – € 100.000 Opere di valorizzazione degli itinerari escursionistici e riqualificazione del ponte pedonale storico in via Roma

* Comune di Esino Lario – € 600.000 Attuazione del protocollo di intesa di cui alla DGR 6634/2017 (post Wikimania)

* Comune di La Valletta Brianza – € 30.000 Manutenzione straordinaria delle strade

* Comune di Pasturo – € 500.000 Manutenzione straordinaria dell’immobile comunale

* Comune di Santa Maria Hoe’ – € 30.000 Manutenzione straordinaria delle strade

* Comune di Sirone – € 29.646,19 Manutenzione straordinaria delle strade

* Comune di Sirtori – € 100.000 Manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio municipale per la realizzazione di un ambulatorio medico comunale sito in piazza on A. Brioschi

* Comune di Valmadrera – € 200.000 Lotto I Rimessaggio polo pronto intervento emergenza Vigili del Fuoco”

* Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – € 3.120.000 Recupero viabilità storica e valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche: lotto 1

* Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – € 3.300.000 Secondo lotto della Transorobica

“Questo pacchetto di interventi – conclude Piazza – rappresenta un sostegno concreto ai Comuni lecchesi, capace di generare ricadute positive sul tessuto economico e sociale della provincia e di migliorare la qualità della vita delle nostre comunità.”

Piazza ringrazia inoltre l’assessore regionale Massimo Sertori per il contributo nella realizzazione di questi interventi.