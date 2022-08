LECCO – Arrestato l’aggressore che l’11 agosto scorso picchiò un uomo in via Cavour a Lecco lasciandolo in fin di vita. La rissa avvenne di fronte a un locale sul quale ora sono stati messi i sigilli in quanto ritrovo abituale di pregiudicati.

Erano le 2 dell’11 agosto scorso quando personale del Pronto Soccorso segnalò alla Questura di aver soccorso una persona verosimilmente vittima di una aggressione. In via Cavour arrivarono agenti della Squadra Volanti, della Mobile e della Polizia Scientifica e il sopralluogo confermò la circostanza dell’aggressione. Ulteriore conferma arrivò da un testimone oculare che indicò anche la direzione di fuga dell’aggressore pur non avendolo visto in volto.

Il violento era stato ripreso dalle telecamere e in breve tempo venne rintracciato e condotto in Questura dove venne messo in stato di fermo per tentato omicidio a cui è seguita la custodia cautelare in carcere. Da primi accertamenti è emerso che aggressore e vittima non si conoscessero e il pestaggio sarebbe avvenuto per futili motivi nei pressi di un esercizio pubblico.

Venendo a questa mattina, il Questore ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza per un periodo di sette giorni all’esercizio pubblico dove poco prima dell’aggressione si era recato l’arrestato. Inoltre, a seguito di mirati controlli, è emerso che il locale fosse luogo di ritrovo di numerosi pregiudicati, e ancora è stata riscontrata la presenza, all’interno, di una persona colpita da avviso orale del Questore.

In aggiunta, il Questore della Provincia di Lecco Ottavio Aragona, nei giorni scorsi ha provveduto ad emettere cinque avvisi orali e un D.A.C.U.R. (divieto di accesso alle aree urbane) per la durata di un anno nei confronti di altrettanti soggetti le cui condotte sono state ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.