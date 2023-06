LECCO – Era scoccata la mezzanotte da pochi minuti quando da via Resinelli è scattata la richiesta di intervento urgente. Come fin troppo spesso accade di questi tempi, non distante dalla stazione ferroviaria di Lecco.

Nella notte, un uomo di 36 anni era stato aggredito violentemente.

Partita in codice giallo l’ambulanza della Croce Rossa, i sanitari hanno trovato il ferito in condizioni in realtà più serie, tanto da doverlo trasportare di gran carriera all’ospedale cittadino ‘Alessandro Manzoni’ in codice rosso (indice di condizioni molto critiche” secondo gli standard di Areu).

Non è ancora ben nota la dinamica dello scontro, aggiornamenti della notizia su Lecco News appena disponibili.

RedCro