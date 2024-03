AGGUATO AI COMASCHI DOPO IL DERBY. DASPO PER 3 ULTRAS DEL VARESE

LECCO – Nella serata del 27 febbraio 2024, alla fine del derby di calcio Lecco-Como, partita caratterizzata da elevati profili di rischio, durante la fase di deflusso dei pullman della tifoseria ospite in direzione Como, scortati da personale in servizio di ordine pubblico (Questura e Polizia Stradale), nonché da squadre del Reparto Mobile di Milano, nel territorio del Comune di Suello, uno dei pullman veniva colpito da alcuni sassi lanciati da un gruppo di tifosi.

L’immediato intervento di personale della Digos e dei reparti di rinforzo determinava l’allontanamento repentino dei tifosi, a bordo di autovetture private. Nel frangente il pullman dei tifosi comaschi subiva dei danneggiamenti, con evidenti ammaccature al parabrezza.

I poliziotti del Reparto Mobile tempestivamente intervenuti insieme ai colleghi della Digos per scongiurare lo scontro tra opposte tifoserie, che avrebbe potuto avere un epilogo ben più grave, riuscivano in brevissimo tempo ad intercettare e bloccare tre soggetti autori dell’agguato, che venivano identificati e successivamente accompagnati in Questura.

A seguito degli accertamenti il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha emesso tre Daspo nei loro confronti, soggetti poi risultati tifosi del Varese, squadra storicamente antagonista del Como Calcio, di età compresa tra 21 e 23 anni, residenti in Provincia di Varese. Nel frangente gli agenti della Digos hanno anche accertato che uno di essi era altresì già destinatario ed inottemperante ad un precedente Daspo emesso dal Questore di Varese.

I soggetti colpiti dal provvedimento Daspo dovranno stare lontano dai luoghi dove si svolgono competizioni calcistiche per un periodo di cinque anni il soggetto già colpito da precedente Daspo, mentre gli altri due ragazzi per un periodo di due anni.