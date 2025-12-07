AGOSTONI, VALASSI E ANDREA INVERNIZZI: LECCO ONORA I SUOI BENEMERITI

LECCO – La città di Lecco ha celebrato le sue nuove Benemerenze civiche, conferite quest’anno a Plinio Agostoni, Vico Valassi e Andrea Invernizzi. Tre figure che, in ambiti diversi, hanno segnato la storia e l’identità del territorio.

Agostoni, imprenditore illuminato e anima della Icam, ha lasciato un’eredità di impegno civile e sociale, unendo visione industriale e valori educativi. Valassi, imprenditore e guida di UniverLecco – protagonista dell’arrivo del Politecnico in città, è stato per decenni un punto di riferimento per il mondo economico e accademico. Invernizzi, leggenda dell’atletica lecchese, rese celebre il Bione con i suoi record italiani nella 24 ore di corsa.

Nel corso della cerimonia, il sindaco Mauro Gattinoni ha definito i tre benemeriti “Persone vere che ci insegnano chi siamo”. Un riconoscimento che celebra il merito, la passione e l’amore per Lecco.

RedLC