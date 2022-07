COMO/LECCO – Francesca Biffi, 39 anni, di Galbiate, è stata confermata alla presidenza dell’Associazione AgriMercato di Campagna Amica. L’assemblea ha nominato nel contempo il nuovo consiglio direttivo per l’Associazione Agrimercato di Como e Lecco composto – oltreché dalla stessa Biffi – da Silvia Muffatti, Sara Ranghetti, Samuele Della Noce, e Giacomo Guffanti.

Francesca Biffi gestisce l’omonima impresa agricola specializzata nella produzione di formaggi freschi, salumi, latte fresco, uova. Una conferma che arriva a quattro anni dalla prima nomina, due dei quali vissuti nella difficile fase della pandemia: un periodo in cui l’AgriMercato ha saputo affrontare le fasi emergenziali connesse a zone rosse e lockdown mostrando grande capacità di adattamento e riorganizzandosi pressoché in tempo-zero per garantire le consegne domestiche ai consumatori anche nei momenti di sospensione della vendita diretta.