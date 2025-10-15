AHI, LECCO: LUSSAZIONE A UNA SPALLA, BOMBER FURRER OUT. PER QUANTO?

LECCO – Durante la seduta di allenamento del pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, a seguito di un contrasto di gioco l’attaccante del Lecco Guillaume Furrer ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra.

Il giocatore è stato trasportato in ospedale, in ambulanza, per accertamenti ed è stato dimesso nel tardo pomeriggio.

.

I tempi di recupero “verranno valutati a seconda della progressione clinica e di ulteriori accertamenti che verranno effettuati nei prossimi giorni”, comunica la Calcio Lecco.

RedSpo