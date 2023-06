PIANI D’ERNA – Con l’estate torna ai Piani d’Erna il Percorso Avventura. Grandi e piccini possono provare l’esperienza di un percorso tra gli alberi, senza mai toccare terra e raggiungendo i dieci metri d’altezza ma sempre in completa sicurezza. Il Parco Avventura fa parte dell’iniziativa Bobbio Extra Estate e si trova ai Piani d’Erna, località nel Comune di Lecco facilmente raggiungibile con la funivia cittadina (oltre ad un ampio parcheggio per le auto private, è collegata al centro con servizio bus urbano).

Tre i percorsi offerti dal Parco Avventura, pensati in base a età e capacità, oltre a una tyrolienne riservata ai ai bambini dai 3 anni per avvicinare anche loro alle emozioni del tarzaning.

Percorso Giallo-Genziana

Il percorso giallo – genziana è costituito da 11 passaggi ed è studiato per bambini e ragazzi dai 145 cm di altezza in su e per quanti vogliono avvicinarsi al tarzaning gradualmente. Il percorso arriva sino a 7,5 metri di altezza dal suolo con passaggi facili e divertenti. I bambini sotto gli 8 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Percorso Verde-Bucaneve

Il percorso verde – bucaneve è costituito da 12 passaggi, è pensato per bambini e ragazzi dai 145 cm di altezza in su e consente di muoversi sino a 9,5 metri di altezza. È un vero percorso avventura che mette alla prova l’agilità con un elevato numero di passaggi e una lunga “tirolienne” centrale. I ragazzi sotto i 10 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Percorso Blu-Stella Alpina

Il percorso blu – stella alpina è costituito da 10 passaggi. È un percorso ideato per bambini e ragazzi dai 165 cm di altezza in su che assicura emozioni e divertimento, che porta a conoscere i propri limiti e a superarli, emulando Tarzan e la sua vita nella giungla. Da una piattaforma all’altra le emozioni crescono con due lunghe “tirolienne” e altri passaggi (dai passi da gigante al ponte a staffe che porta a superare gli 8,5 metri di altezza sempre muovendosi in completa sicurezza). I ragazzi sotto i 14 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Tyrolienne per i più piccoli

La Tyrolienne è un percorso costituito da 2 funi sospese, da percorrere con una carrucola. Una vera e propria avventura alla Tarzan anche per i più piccoli. La nuova Tyrolienne è infatti adatta anche per i bambini più piccoli, dai 3 anni.

