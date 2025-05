AI PULCINI DELLA CALCIO LECCO IL TERZO TROFEO ‘TONINO MELESI’ A CORTENOVA

CORTENOVA – Terzo trofeo ‘Tonino Melesi’ sul campo sportivo Todeschini di Bindo, organizzato dal Cs Cortenova in collaborazione con la Bluceleste Academy.

La competizione ha visto la presenza di oltre 150 giovani calciatori delle categorie Pulcini 2014 e Pulcini 2015, impegnati in sfide 7vs7. Presenti nella Categoria 2014 i Pulcini 2015 della Calcio Lecco così come nei 2015 i Pulcini 2016 della società bluceleste che, come da regolamento FIGC, partecipano sotto età di un anno nella categoria in gara …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS