AI RESINELLI IL RITIRO ADOLESCENTI DELLA PASTORALE GIOVANILE LECCHESE

ABBADIA – Il ritiro Adolescenti cittadino organizzato dalla Pastorale Giovanile si è tenuto a fine novembre alla Montanina ai Piani dei Resinelli. Hanno partecipato ragazzi e ragazze di Lecco (S.Nicolò, Acquate, Germanedo, S.Giovanni, Maggianico, Castello) e Ballabio. Circa un centinaio in tutto, compresi gli educatori e i rispettivi responsabili di Pastorale Giovanile. Il ritrovo è stato alla Montanina sabato alle 16 e, dopo un piccolo momento di conoscenza e merenda, si sono iniziate delle attività a gruppi caratterizzate da brevi testimonianze (racconti) personali di educatori impegnati in oratorio e nella vita (lavoro, famiglia, ecc). A seguire cena, giochi di gruppo e, sul finire della sera, breve momento di adorazione eucaristica a gruppi.

Domenica mattina, dopo colazione, c’è stato un bellissimo momento tenuto da Luca e Paolo, rispettivamente diacono ad Acquate e seminarista a San Nicolò riprendendo alcuni brani musicali usati come “provocazione” sull’importanza delle relazioni e della condivisione. Per sollecitare i ragazzi alla riflessione è stata usata qualche canzone sulle domande di senso e dubbi sulla fede che emergono vivendo la nostra vita. Una canzone per dire che non siamo da soli in questa ricerca: gli amici, il gruppo Ado, la Chiesa c’è e ci accompagna. È fondamentale quindi scegliere a quali compagnie dare spazio. Una canzone che introduca la risposta che quel Dio fattosi bambino introduce nella Storia dell’umanità e nelle nostre singole storie. Questo Dio bambino ci porta l’annuncio che possiamo smettere di piangere e seguirlo per avere il centuplo.

Per concludere, un momento di silenzio e ripresa del tutto per poi celebrare la Messa. Pranzo e poi, dopo la foto di rito, tutti sono ritornati casa.