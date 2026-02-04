AICC: AL PALAZZO DELLE PAURE UN INCONTRO CON EMANUELE BANFI

LECCO – La AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – delegazione di Lecco) promuove una iniziativa speciale che si svolgerà il prossimo mercoledì 11 febbraio alle 16 al Palazzo delle Paure, in piazza XX settembre, con il patrocinio del Comune di Lecco.

Sarà l’occasione per ascoltare e festeggiare Emanuele Banfi, lecchese di nascita e di formazione, che ha dedicato la sua vita allo studio delle lingue e del greco, affermandosi come uno degli studiosi di riferimento a livello internazionale. Ha insegnato glottologia e linguistica presso le Università di Trento e poi di Milano-Bicocca, ma ha tenuto corsi anche in numerose università straniere. Ricopre incarichi di rilievo presso le associazioni e società scientifiche più prestigiose, da diversi anni è Accademico della Crusca e l’anno scorso è stato insignito del titolo di accademico honoris causa dall’Università di Atene, per i suoi grandi meriti negli studi sulla lingua greca antica e moderna.

Un profilo dunque di grande autorevolezza, che si sposa alla rara dote di un carattere amabile, generoso e capace di leggerezza. È in questo spirito che Banfi ha accettato di tornare nella sua Lecco, fresco della laurea ad honorem tributata dall’ateneo greco, per rievocare insieme al pubblico le tappe della sua brillante carriera. Nella sua conferenza, dal titolo “Uno sguardo (il mio) oltre la grecità classica” ricorderà gli studi al Liceo Classico “Manzoni” sotto la guida di figure che sono state determinanti per la sua formazione (le professoresse Faranda, Formaggia, Balzaretti, docenti storiche del Liceo lecchese), e poi i Maestri degli anni universitari (Vittore Pisani e Bruno Lavagnini), che hanno coltivato la sua mente vivacissima, indirizzandolo verso orizzonti sempre più ampi, verso la grecità tarda e poi ancora quella moderna. Questo importante studioso permetterà insomma di stabilire un ponte ideale fra Lecco e Atene, patria del cuore, dello studio e dell’anima.

Sarà una panoramica avvincente anche per i più giovani, a dimostrazione che l’eccellenza si costruisce soprattutto con tanta passione, aprendosi al dialogo con le altre culture, a partire dallo studio delle lingue. Un messaggio fondamentale per questi nostri tempi così difficili. L’incontro sarà gratuito.