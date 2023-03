LECCO – Evento speciale il prossimo 31 marzo per la serata della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) di Lecco, dal titolo ‘L’Elena: l’idolo di Euripide. Una rilettura moderna’. Una novità per aprire un dialogo con i giovani.

Questa volta infatti a prendere il posto in cattedra saranno gli studenti del Liceo Classico ‘Manzoni’, guidati dal professor Marco Sampietro. È l’esito del lavoro degli studenti della classe 5BC, che hanno partecipato al progetto PCTO ‘(Ri)leggere i classici greci e latini. Un laboratorio di lettura’, in collaborazione con la AICC Antico e Moderno di Roma. Si tratta di un progetto che mira a rafforzare la capacità di analisi e lo spirito critico, proprio a partire dai testi antichi. In un primo momento gli studenti hanno avuto la possibilità di interagire con studiosi di spicco della letteratura greca e latina e successivamente, con la lettura autonoma di opere teatrali e sotto la guida del docente, hanno ragionato sull’attualità irrinunciabile dei classici.

Si presenterà al pubblico l’esito di questo lavoro, affidato alle voci di tre studenti (Margherita Introzzi, Andrea Maglia, Simone Falcetti): dopo la presentazione della tragedia euripidea, sarà impostato un processo all’eroina antica e una rilettura moderna (di Anne Carson), con l’intermezzo ‘Un re alla porta: Menelao incontra Elena’, a cura del Laboratorio Teatrale del Liceo ‘Manzoni’ (sotto la guida del professor Fulvio R. Mauriello).

L’incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà venerdì 31 marzo alle 21 presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi vuole, alla AICC o rinnovare l’iscrizione.