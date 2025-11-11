AICC LECCO: DUE PROF DEL MANZONI SU ISMENE TRA SOFOCLE E PASOLINI

LECCO – Continuano le iniziative della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – sezione di Lecco). Il prossimo venerdì 14 novembre alle 21 si svolgerà una conferenza a due voci, da parte di docenti del Liceo “Manzoni” di Lecco: Il personaggio di Ismene tra Sofocle e Pasolini.

Nella prima parte della serata il professor Stefano Sacco passerà in rassegna brevemente alcune riletture moderne sulla sorella della più famosa Antigone. L’analisi si concentrerà su Prologo e Secondo Episodio della tragedia di Sofocle Antigone, per un bilancio su questa figura enigmatica e affascinante.

Quindi la professoressa Diana Perego, docente anche presso l’Università Bicocca di Milano, illustrerà un’opera giovanile e poco nota di Pier Paolo Pasolini, Edipo all’alba, in cui Ismene ha un ruolo fondamentale. Commenterà brani significativi del testo per evidenziare l’originalità di questa rivisitazione del mito, e in generale il rapporto di Pasolini con il mito greco e la cultura classica.

L’incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI Febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi lo desidera, alla AICC.