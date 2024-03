AICC LECCO, VENERDÌ MARIANNA VILLA PRESENTA GIUSEPPE PONTIGGIA

LECCO – Proseguono le iniziative della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – delegazione di Lecco). Il prossimo venerdì 15 marzo la serata sarà dedicata alla letteratura italiana contemporanea. Infatti la nozione di “classico” non è legata solo all’ambito greco e latino, non ha età e non ha confini. La relatrice è la professoressa Marianna Villa, docente di Lettere presso l’Istituto “Bachelet” di Oggiono, che affianca la didattica alla formazione dei docenti e alla ricerca accademica, collaborando stabilmente con l’Università degli Studi di Milano.

Il suo intervento illustrerà l’opera Vite di uomini non illustri (1993) del grande scrittore Giuseppe Pontiggia (1934-2003). Il libro raccoglie venti biografie immaginarie, organizzate secondo il modello di Cornelio Nepote o di Plutarco: si tratta di persone ordinarie e comuni, collocabili tra fine Ottocento e inizi del XXI secolo. Pontiggia vuole illuminare quegli anonimi, i “non illustri” che non fanno la Storia con la S maiuscola, anche perché la loro quotidianità, se guardata con attenzione, può diventare epica ed eccezionale.

L’incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà alle ore 21 presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi lo desidera, alla AICC.