AICC LECCO, VENERDÌ “UNA FANCIULLA RAPITA TRA I FIORI. PERSEFONE E ADE”

LECCO – Il prossimo venerdì 21 marzo alle 21 la AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – delegazione di Lecco) festeggerà l’inizio della primavera con la conferenza della professoressa Gilda Tentorio: “Una fanciulla rapita tra i fiori. Persefone e Ade“.

Gilda Tentorio, docente di greco-latino presso il Liceo “Manzoni” di Lecco, è membro attivo della AICC e si occupa di lingua e letteratura della Grecia moderna, che insegna presso le Università di Milano e Pavia. Alla didattica e alla ricerca affianca anche l’attività di traduzione (per l’editore Crocetti ha tradotto diversi libri del grande autore Nikos Kazantzakis).

Per la collana “Amori mitici” del Corriere della Sera ha pubblicato (ottobre 2024) il volume “Persefone e Ade“, di cui parlerà nella serata del 21 marzo. Si tratta di un mito affascinante, pervaso di luci e ombre, di intrecci mitici e filosofici. Persefone (Proserpina per i latini) è la figlia della dea Demetra, ma anche regina possente e temuta dell’oltretomba. Il rapimento da parte del dio Ade è la svolta traumatica della sua vita. E come succede spesso per i miti, la sua storia continua a parlarci anche nel presente.

L’incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco.

In tale occasione sarà anche possibile iscriversi alla AICC.