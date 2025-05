AICC. “LIBER, LIBRI”, UNA SERATA CON GLI STUDENTI DEL LICEO MANZONI

LECCO – Venerdì 16 maggio la AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – delegazione di Lecco) chiuderà il ciclo della stagione primaverile con una serata “speciale” che mostrerà aspetti poco noti del territorio. Relatori d’eccezione saranno i giovani studenti del Liceo Classico “Manzoni”, coordinati da Marco Sampietro. Titolo dell’intervento: “Liber, libri”. Libri, biblioteche e diffusione della cultura nel Lecchese tra Cinquecento e Seicento.

Una biblioteca racconta molte storie. Tra le più affascinanti c’è anche la propria storia e di quanti l’hanno costituita nel tempo di una vita o di molte vite. Quando gli scaffali sono vuoti perché i libri sono scomparsi, è possibile comunque ricostruire il passato: attraverso le “liste de’ libri” e altre fonti documentarie emerge un mondo inatteso che ci parla della diffusione della cultura nel Lecchese tra Cinquecento e Seicento.

Oggetto dell’indagine sono le biblioteche dei parroci (a Introbio classici greci e latini, a Indovero opere del Boccaccio, ma anche a Ballabio e a Lecco) e del convento di Pescarenico. Ci sono inoltre biblioteche laiche; un caso particolare è rappresentato dai libri postillati, per esempio quelli di Samuele Cattaneo di Primaluna, che appuntava sui volumi eventi e pensieri. Presso il Liceo “Manzoni” inoltre è presente la collezione donata da Giovanna Faranda, storica docente di Latino e Greco e fondatrice della AICC, con note per lo studio.

Dopo una premessa metodologica di Marco Sampietro, i relatori saranno gli alunni della 4BC del Liceo classico e linguistico “A. Manzoni”: Sofia Ambrosini, Samuele Colombo, Davide Di Santo, Greta Millul, Giulia Monti e Anna Pozzoni. L’incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà alle 21 nell’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco.