LECCO – Un nuovo incontro della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – sezione di Lecco) è previsto per venerdì 10 marzo, dal titolo ‘Odisseo e Telemaco: un incontro’. Il relatore ospite sarà Andrea Rodighiero, giovane e dinamico professore ordinario di Letteratura Greca presso l’Università degli Studi di Verona, grande esperto di teatro antico e di epica, autore tra l’altro di un’importante storia della letteratura greca (‘Con parole alate’, Zanichelli 2020).

Lo studioso si concentrerà sul sedicesimo libro dell’Odissea, in cui assistiamo al riconoscimento tra il grande eroe e il figlio, a Itaca. Una scena sospesa tra realistica intimità e toni favolosi. Andrea Rodighiero condurrà gli spettatori nel laboratorio del poeta Omero, evidenziando dettagli espressivi che sembrano minori, ma contribuiscono alla caratterizzazione dei personaggi. Questo episodio è inoltre l’archetipo di tanti altri incontri letterari fra padre e figlio, di cui si forniranno alcuni esempi.

L’incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà venerdì 10 marzo alle 21 presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi vuole, alla AICC o rinnovare l’iscrizione.