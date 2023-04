LECCO – Giovedì 20 aprile la AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) offrirà una serata speciale di teatro e musica, dal titolo ‘Shakespeare – Bach e le sette età della vita’. L’appuntamento è alle 21 presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco. L’accesso è libero per tutti. Sarà gradito un piccolo contributo volontario.

Torna gradito ospite il giovane attore e regista Christian Poggioni, che dopo il diploma alla prestigiosa Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha intrapreso una carriera di successo in ambito italiano e internazionale. Sarà accompagnato dalla compositrice e violoncellista Irina Solinas, attenta al dialogo fra antico e contemporaneo ed esperta in repertorio classico e di avanguardia.

Gli artisti intrecceranno parole e musica per dilettare il pubblico attraverso le opere di Shakespeare e Bach, due classici intramontabili. Una doppia immersione nella bellezza, per ascoltare la voce dei sentimenti e toccare le altezze dell’anima.