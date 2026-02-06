AIROLDI E MUZZI: ENTRO IL 27 FEBBRAIO LE CANDIDATURE PER IL CDA

LECCO – Fino al 27 febbraio è possibile presentare al Comune di Lecco la propria candidatura a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione degli “Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus” di Lecco, ente senza scopo di lucro con finalità rivolte alla solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, con particolare attenzione alla tutela di anziani e disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità, e della beneficienza.

Tale CdA è infatti composto da sette membri, di cui due nominati dal Comune di Lecco. L’incarico è esercitato per 4 anni dalla data d’insediamento, a titolo gratuito. L’avviso è rivolto ai cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti, che non abbiano già ricoperto il medesimo incarico, nello stesso ente, per due mandati consecutivi e che non ricoprano altri incarichi presso la stessa struttura o in attività connesse al centro.

Gli interessati alla nomina sono invitati a presentare la propria candidatura al protocollo generale del Comune sito in Piazza Diaz 1 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 15.30. La candidatura può essere anche inviata a mezzo raccomandata a/r o, firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it .

Le proposte di candidatura dovranno essere indirizzate al sindaco e pervenire entro le 12 del 27 febbraio. Avviso pubblico e maggiori informazioni online .

