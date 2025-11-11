AIROLDI E MUZZI FESTEGGIA I 104 ANNI DI GIULIA GRANITO

LECCO – È stato festeggiato ieri agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi il compleanno di Giulia Granito, nata a Romagnano Sesia, in provincia di Novara, il 10 novembre del 1921.

Ospite degli Istituti dal febbraio 2023, è il suo terzo compleanno ultracentenario festeggiato alla Residenza Medale. Alla festa, oltre al presidente Giuseppe Canali e al direttore Marco Magnelli, erano presenti per il taglio della torta il figlio Renato Valdi e i nipoti, alcuni dei quali arrivati da Novara per unirsi a lei in questa giornata speciale.

Anche il sindaco di Lecco ha inviato a Giulia un pensiero di auguri per i suoi 104 anni.