AIROLDI E MUZZI IN FESTA PER IL NATALE: TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA

LECCO – È, come tradizione, un periodo ricco di numerosi eventi in vista del Natale per gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco. Merito da un lato della grande creatività dell’equipe degli educatori dell’IRAM, che non fanno mancare occasioni di incontro tra gli ospiti e i loro famigliari. Ma anche dei numerosi progetti a cui gli Istituti aderiscono, nell’ottica di favorire una sempre maggiore apertura alla comunità cittadina.

Uno dei cuori pulsanti di questo così ricco programma è il Bar “La Gerla d’Oro”: qui, grazie alla collaborazione con la Fondazione Sinderesi e al progetto The Factory, sono davvero numerose le iniziative, aperte anche al quartiere di Germanedo: dal concerto natalizio con la Banda Santa Cecilia di Costa Masnaga, svoltosi nel pomeriggio di ieri, al laboratorio natalizio in programma nel pomeriggio di mercoledì 17 e mercoledì 24 dicembre. Il programma di eventi prosegue anche dopo Natale, con il sacco delle sorprese natalizie (sabato 27 dicembre alle 15,30), l’aperitivo con i canti natalizi (lunedì 29 alle 16,30) e “Aspettando l’ultimo: con cioccolata calda… luce e brillini” in programma mercoledì 31 dicembre alle 16.

Con l’obiettivo di favorire un’esperienza di intergenerazionalità, due sono gli appuntamenti che vedono protagonisti gli ospiti degli Istituti e i bambini della Scuola dell’Infanzia Monumento ai Caduti, con cui è in atto da tempo una frequentazione reciproca, laboratori, incontri in occasione delle festività, momenti di gioco durante l’anno. Il primo appuntamento sarà martedì 16 dicembre alle 17.30 nel parco davanti alla Residenza Resegone: i bambini drammatizzeranno una rappresentazione della notte di Natale alla presenza delle loro famiglie. Sarà una grande festa corale: si prevede infatti la presenza di 40 bambini e circa 200 adulti, genitori, nonni… in gran parte residenti dei quartieri vicini all’IRAM. Quindi, giovedì 18 dicembre alle 10, i bambini faranno visita ai “nonni” al Bar La Gerla d’Oro per lo scambio degli auguri e una merenda insieme.

Ma le iniziative non si fermano qui. Oggi, domenica 14 dicembre, in sala animazione è in programma la rappresentazione teatrale della compagnia GOP dal titolo “Quel biglietto della malura”, mentre alcuni ospiti parteciperanno al pranzo di Natale con lotteria offerto da Anap a Erba. Mercoledì 17 dicembre la Fondazione Sinderesi organizza al Bar “La Gerla d’Oro” l’evento dal titolo “Un Natale di ricordi”, mentre sabato 20 dicembre una ventina di ospiti saranno invitati al pranzo preparato e offerto dall’Osteria Manzoni. Lunedì e martedì 22 e 23 dicembre nei diversi reparti si festeggerà il Natale con una merenda speciale a base di cioccolata con panna, panettone e pandoro.

Infine, anche quest’anno gli IRAM partecipano al progetto “Nipoti di Babbo Natale”. Numerosi gli ospiti scelti per ricevere un dono: tra questi anche Graziella, ospite della Residenza Resegone, che ieri ha incontrato Laura, che le ha portato un libro come dal desiderio da lei espresso. Un momento davvero emozionante, a cui ne faranno seguito altri nei prossimi giorni.