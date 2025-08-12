AIROLDI E MUZZI: LA FESTA PER I 100 ANNI DI GIOVANNA BONFANTI

LECCO – Sono stati festeggiati ieri, 11 agosto, agli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco i 100 anni della signora Giovanna Bonfanti, nata l’11 agosto del 1925.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni le ha portato gli auguri e l’omaggio dell’Amministrazione Comunale e la vicepresidente, Rosaria Bonacina, e il direttore sanitario, Andrea Millul, quelli degli Istituti.

Assieme al marito, Felice Capinni, sono stati custodi e bidelli della scuola elementare di Acquate a cui hanno dedicato tempo e tanta cura.

Da due anni è ospite dell’IRAM e ieri è stata festeggiata dalle figlie Carla e Marinella con gli ospiti e il personale di cura del secondo piano della Residenza Medale.