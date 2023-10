AIRUNO – Fissata per mercoledì 1 novembre alle 18 la fiaccolata commemorativa organizzata dal comitato “Libertà per Carlo Gilardi” in ricordo del professore, mancato il 22 ottobre scorso. La partenza sarà al municipio di Airuno, con raccoglimento finale sotto la casa di Carlo Gilardi stesso.

“Diamo un segnale di partecipazione affinché le ingiustizie come quelle da lui subite, non dovranno mai più accadere in un Paese civile – spiegano gli organizzatori -. Caro Carlo, ti hanno tolto la libertà, a cui tenevi tantissimo, per tutelare i tuoi risparmi di cui ti importava nulla; il tuo grido di libertà mai cessato ci accompagnerà in questa fiaccolata per te, in un giorno, quello dei Santi, che pienamente ti si addice. Possa la tua triste vicenda determinare quel profondo cambiamento di questa legge orribile che mascherata da tutela troppo spesso è invece usata per “imprigionare” innocenti“.