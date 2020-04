LECCO – Il comitato esecutivo della Fondazione Alleanza Nazionale ha deliberato di erogare la somma di 20.000 euro per la campagna “Aiutiamoci”, promossa dalla Fondazione Comunitaria Lecchese per aiutare i presidi di Lecco e Merate a potenziare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da coronavirus.

Il comitato ha deciso di devolvere queste risorse come segnale concreto verso un territorio che è stato investito da una vera e propria emergenza sanitaria.

“In questo momento difficile serve l’impegno e la determinazione di tutti ed una grande coesione sociale e la Fondazione Alleanza Nazionale vuole fare la sua parte per dimostrare la vicinanza alla provincia di Lecco. Non possiamo che ringraziare tutto il personale sanitario negli ospedali e nelle Rsa che, con grande senso del dovere e spirito di sacrificio, è impegnato quotidianamente per vincere questa durissima battaglia e tutti gli 84 sindaci che in queste difficili settimane garantiscono i servizi essenziali a tutti i cittadini della provincia di Lecco”.