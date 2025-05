AL 2° TORNEO GALPERTI 15 SQUADRE IN CAMPO PER GIOCO E DIVERTIMENTO

GALBIATE – Si è giocato al Centro Sportivo di Sala al Barro, centro dell’attività di base della Calcio Lecco 1912, il II° Torneo Galperti Bluceleste Academy, riservato alle società aderenti al Progetto Affiliazioni della Calcio Lecco 1912. La prima giornata di questo atteso evento è stata dedicata ai Primi Calci 2017, mentre sabato 24 maggio toccherà ai Primi Calci 2016. Si sono affrontate 15 squadre divise su 3 campi, sfidandosi in gare di 5 vs 5. Le gare dei Primi Calci sono un momento speciale per i bambini che si avvicinano al calcio. L’obiettivo principale non è la competizione, ma il divertimento e l’apprendimento.

È stata l’occasione per i piccoli atleti di confrontarsi e calcare il campo dell’attività di base della Calcio Lecco. Al termine i ragazzi e gli staff sono stati omaggiati con gadget gentilmente forniti da Galperti, Main Sponsor del Progetto Affiliazioni.

