AL 5° MEMORIAL COLOMBO DI CARENNO TANTI BAMBINI PER “I PICCOLI AMICI”

CARENNO – Il Memorial Pietro Colombo è un evento sportivo di primo piano organizzato dalla Polisportiva Foppenico, in collaborazione con il Comune di Carenno e altre associazioni. Si tratta di un torneo di calcio che celebra la memoria di Pietro Colombo, coinvolgendo diverse squadre e categorie. Quest’anno erano in campo i ‘Piccoli Amici’, classi 2018 e 2019.

Il torneo ha visto in campo 137 bambini in rappresentanza di 13 società non solo del territorio lecchese. Sono state disputate 112 partite su 8 campi per un totale di 1062 gol fatti. A tutti i bimbi presenti è stato dato un pallone come ricordo del torneo. Erano presenti, oltre ai padroni di casa del Foppenico, Mapello, Rovinata, Sala Galbiate, Valmadrera, Albosaggia, Monte Marenzo, Morbegno. Pol. 2B, PSG Molteno Brongio, Olympic Lurago, Cisanese e Ballabio.

Non è mancato il ricordo di Papa Francesco osservando un minuto di silenzio e la recita della preghiera commemorativa. Il responsabile del Torneo Fulvio Rota ha ricordato ai piccolissimi atleti, ai dirigenti e allenatori, ai genitori presenti le parole di Francesco: “Lo sport ha il fantastico potere di unire le persone, al di là dalle loro abilità fisiche, economiche o sociali. È uno strumento di inclusione che rompe le barriere e celebra la diversità”.

Ma anche che: “Lo sport contiene in sé una forte valenza educativa, per la crescita della persona: crescita personale nell’armonia di corpo e di spirito, e crescita sociale nella solidarietà, nella lealtà e nel rispetto. Sportivamente parlando, la vera passione del Papa era il calcio e ciò era stato espresso con un concetto condiviso da moltissimi: sappiamo che in ogni angolo del mondo, anche in quello più nascosto e più povero, basta una palla e tutto comincia a popolarsi e a sorridere”.

“Un ringraziamento e un applauso va a tutti i bambini e alle società presenti, al Comune di Carenno, agli sponsor e a tutto lo staff della Polisportiva Foppenico”, ha concluso Rota.