AL 54° TORNEO SANT’ANGELO DI LAORCA RAMELLO VINCE CONTRO PRATO LA VALLE

LECCO – Il Torneo Sant’Angelo 2025 a Laorca ha visto una giornata intensa di calcio amatoriale e comunità. Un occasione unica per chi è nativo o residente nel Rione lecchese per ritrovarsi e rivedere amici. La competizione, giunta alla sua 54^ edizione, si è svolta il 21 aprile ed era organizzata, come da tradizione, con i nomi delle località del Rione, presso l’Oratorio San Giuseppe, con partite che hanno coinvolto adulti, ragazzi e bambini.

La squadra di Ramello ha conquistato il titolo nella categoria principale adulti, vincendo una finale di spiccato agonismo contro Prato La Valle con il punteggio di 2-1. Tra i Ragazzi, ha trionfato ancora Ramello, mentre nella categoria Bambini, la vittoria è andata a Prato La Valle.

L’evento ha avuto anche un forte valore comunitario e commemorativo, con un momento di raccoglimento in memoria di Claudio Adamoli, il ricordo di Papa Francesco e Gino Maggi, figura amata della comunità.

Classifiche e premiazioni:

Coppa Primo Class. Trofeo A.M. Adamoli Claudio

Ramello

Coppa Secondo Class. A.M. Invernizzi Dario

Prato La Valle

Coppa Terzo Class. A.M. Frigerio Aristide

La Colonna

Quarto Class.

La Svizzera

Coppa Miglior Giovane A.M. Crippa Alex

Claudio Illarietti

Coppa Miglior Portiere A.M. Angelo Rosito

Celso

Coppa Miglior Giocatore A.M. Arnaldo Checchin

Moundu

Coppa 1° Class. Bambini Pra La Valle

Coppa 2° Class. Bambini Val Pozza

Coppa 3° Class. Bambini Crogno



Coppa 1° Class. Ragazzi Ramello

Coppa 2° Class. Ragazzi Campovai

Coppa 3° Class. Ragazzi Guggiarolo

Foto Giancarlo Airoldi

RedSpo