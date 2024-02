AL BIONE UN NUOVO INCONTRO PUBBLICO SULLO STATO ATTUALE DELLA STRUTTURA

LECCO – Nuovo incontro pubblico in programma giovedì 29 febbraio alle 20:45 presso l’auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo in via dell’Eremo 28.

Sotto la lente questa volta sarà il centro sportivo Al Bione: la serata sarà occasione per illustrare lo stato attuale della struttura comunale, la trasformazione in corso e il futuro di un centro polisportivo complesso e frequentato da numerosissime società sportive e privati cittadini di Lecco e della sua provincia.

Alla serata interverranno e saranno disponibili a rispondere alle domande dei cittadini e delle Associazioni sportive il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e gli assessori allo Sviluppo urbano Giuseppe Rusconi e all’Educazione e sport Emanuele Torri.

“Il centro sportivo del Bione in questi anni è stato al centro di numerose discussioni, che hanno visto coinvolti diversi attori, dal Consiglio Comunale agli imprenditori, fino alle diverse associazioni sportive che popolano, numerosissime, il nostro centro sportivo – affermano gli assessori Torri e Rusconi -. Sono stati anni in cui le emergenze da affrontare sono state numerose: dal Covid, fino al caro energia. Ciò nonostante, il Bione ha continuato ad essere un luogo dove praticare sport a tutti i livelli. Siamo consapevoli che sia necessario intervenire per rendere questo centro sportivo ancora più efficiente. Per questo vogliamo coinvolgere ora in questo percorso anche i cittadini, che come noi desiderano un luogo sempre più bello e attrattivo. Pertanto, per presentarvi quanto fatto finora e per rappresentare gli scenari futuri, vi aspettiamo numerosi giovedì 29!”