AL CIRCOLO FIGINI LA MOSTRA FOTOGRAFICA “SON SOLO SGUARDI”

GARLATE – Il Circolo Fratelli Figini, in collaborazione con Lumis Arte, presenta la mostra “Son solo sguardi“, che esporrà nella sede di Maggianico i ritratti realizzati dalla giovane fotografa Laura Selvatici. L’evento va dal 20 settembre al 12 ottobre con inaugurazione sabato 20.

In particolare saranno visibili le fotografie in bianco e nero scattate e stampate completamente in analogico e dedicate ad alcune giovani ragazze immerse in ambienti naturali.

Il progetto di Laura nasce da alcune fotografie scattate durante una vacanza in Grecia, con Emma e Roberta, due amiche d’infanzia, nel corso del giugno del 2021. Alla fine delle lunghe giornate trascorse sull’isola di Skopelos, la sera si ritrovavano a passeggiare per il paese, al porto, dove era diventata un’abitudine appostarsi sugli scogli, vicino alle barche.

A ogni tramonto, durante quella breve fuga estiva, le ragazze si scattavano delle fotografie, per il semplice gusto di passare il tempo. Ma una volta tornata a casa, sviluppate e visionate le pellicole, dalle foto emerge la magia di quelle serate passate in un posto così lontano, ma che Laura ancora sente così vicino.