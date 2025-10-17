AL “LEOPARDI” DI LECCO IL NUOVO LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE

LECCO – Il liceo classico “G. Leopardi” di Lecco amplia la propria offerta formativa con un nuovo indirizzo che unisce tradizione e innovazione: il liceo classico della comunicazione.

Un percorso unico, pensato per andare sempre più a fondo nell’arte del comunicare, sviluppando la capacità di pensare, di argomentare e di relazionarsi con consapevolezza. Questo ripensamento del classico tradizionale nasce dalla didattica innovativa già in essere nelle attuali classi del classico del Leopardi e, con le future prime, assumerà un’attuazione piena e sistematica. I pilastri restano quelli che da sempre caratterizzano il “classico”: greco e latino, studiati non soltanto come lingue antiche, ma come radici vive del nostro pensiero e della nostra cultura. Lo studio dell’etimologia e del significato profondo delle parole guiderà gli studenti a comprenderne la forza e l’impatto nei grandi discorsi della storia.

L’indirizzo dedica inoltre ampio spazio alla parola nel presente:

● In italiano, l’analisi dei discorsi di figure che hanno lasciato un segno nella politica, nella cultura e nello sport.

● In filosofia, il metodo della discussione come strumento per sviluppare un pensiero autentico, capace di dialogo e confronto critico.

● Nella comunicazione contemporanea, approfondimenti su linguaggi visivi, marketing, pubblicità e uso consapevole delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale.

Anche le discipline scientifiche diventano parte integrante di questo percorso: matematica, scienze e pensiero computazionale saranno affrontati non solo come contenuti, ma come strumenti per imparare a ragionare con chiarezza, rigore e profondità.

“Il nostro obiettivo – sottolinea la preside, Paola Perossi – è far crescere ragazze e ragazzi capaci di conoscersi davvero, di capire il mondo e di farsi capire dal mondo. Il Liceo Classico della Comunicazione unisce le radici del pensiero antico alle sfide del presente, offrendo agli studenti una preparazione solida, completa e soprattutto viva.”

Con questo nuovo percorso, il liceo Leopardi conferma la propria vocazione a essere una scuola attenta alla tradizione, ma anche un laboratorio di idee, aperto all’innovazione e attento alle esigenze formative delle nuove generazioni. Per conoscere meglio questo nuovo indirizzo, il liceo invita a due momenti dedicati: il Workshop serale alle 20.30 di giovedì 23 ottobre presso Officina Badoni e l’Open Day al liceo sabato 22 novembre sia mattina che pomeriggio (iscrizioni sul sito).