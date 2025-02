AL “MANZONI” TRE CONCERTI GRATUITI DEDICATI AI PAZIENTI

LECCO – Dopo il concerto inaugurale di Natale ospitato nella Chiesa dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate lo scorso 20 dicembre, prosegue da febbraio ad aprile la quarta edizione della rassegna “Musica negli Ospedali” con tre concerti all’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco dedicati ai pazienti del Dipartimento Oncologico dell’ASST di Lecco, aperti gratuitamente anche a tutta la cittadinanza.

Il progetto, realizzato dai musicisti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretti dal maestro Alessandro Calcagnile, con la direzione artistica del maestro Rossella Spinosa, è promosso dall’Associazione Tema in collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ed in particolare col Dipartimento Oncologico, con il patrocinio del Comune di Lecco, il contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e il partenariato del Rotary Club Lecco Manzoni.

Mercoledì 19 febbraio alle 18:30 in Aula Magna il primo concerto, “Mozart e Salieri”, con l’esecuzione di brani da concerto per flauto e orchestra, con Giuseppe Nova solista.

Mercoledì 26 marzo alle 18:30 in Aula Magna spazio a “Mozart e Da Ponte”, con una selezione dalle opere “Le nozze di Figaro”, “Don Giovanni” e “Così fan tutte”, con relatore Giorgio Appolonia.

L’appuntamento conclusivo di “Musica negli Ospedali” sarà giovedì 10 aprile alle 18:30 nella Chiesa dell’Ospedale “A. Manzoni”, dove sarà eseguito il “Requiem di Mozart” in Re minore K626, nella versione per soli archi di Peter Lichtenthal.

“Stimolare la mente, ridurre lo stress, alleviare il dolore e migliorare la qualità della vita: questo è il potere curativo della musica – ha dichiarato Antonio Ardizzoia, direttore Dipartimento Area Oncologica ASST Lecco -. Un fenomeno riconosciuto da tempo, specialmente in ambito terapeutico, che contribuisce al processo di guarigione. Musica negli Ospedali proporrà all’Ospedale di Lecco tre concerti dedicati al grande genio di Mozart, aperti ai pazienti oncologici e alla cittadinanza, per scoprire e riscoprire la bellezza della musica come cura”.

“La IV edizione di Musica negli Ospedali – ha commentato Rossella Spinosa, direttore artistico di “Musica negli Ospedali” – è declinata nel segno di Mozart. Perché proprio il genio salisburghese? Perché Mozart stimola le funzioni cognitive, aiuta la capacità di concentrazione, ma soprattutto perché consente di contrastare le tendenze agli stati emotivi negativi dell’essere umano. Mozart è in grado di calmare gli stati di ansia, di far riscoprire il senso della positività. E allora l’Orchestra di Bellagio e del lago di Como ci accompagnerà in questa edizione alla scoperta del mondo di Wolfgang: condivideremo la gioia della sua arte, la gioia del suo eterno e giovane sorriso ma soprattutto la bellezza della sua grande Musica. Siamo pronti tutti insieme per questo nuovo ed emozionante viaggio!”.