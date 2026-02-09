AL MEDARDO ROSSO UN NUOVO PERCORSO PER I TALENTI CREATIVI

LECCO – L’istituto lecchese Medardo Rosso si prepara a un nuovo capitolo della propria storia formativa con l’introduzione dell’indirizzo di Design della Moda all’interno del Liceo Artistico. Una scelta che conferma la volontà della scuola di crescere insieme al territorio, interpretando le trasformazioni del mondo creativo e offrendo ai ragazzi percorsi sempre più attuali.

Negli ultimi anni il Medardo Rosso ha saputo rinnovarsi con continuità, diventando un punto di riferimento per chi cerca un ambiente capace di unire sperimentazione artistica, competenze tecniche e attenzione alla persona. L’arrivo del nuovo indirizzo si inserisce in questa traiettoria: un settore, quello della moda, che oggi richiede visione, sostenibilità e capacità di dialogare con linguaggi diversi, dal design al digitale.

La scuola si distingue da tempo per la sua apertura verso l’esterno: collaborazioni con realtà culturali, musei, enti e associazioni hanno dato vita a progetti urbani, installazioni e percorsi che portano la creatività degli studenti fuori dalle aule, rendendola parte viva della città. Allo stesso tempo, il Medardo Rosso ha investito molto sulla dimensione internazionale, offrendo ai ragazzi esperienze di mobilità, scambi e laboratori che ampliano lo sguardo e alimentano nuove competenze.

Accanto all’innovazione, resta centrale l’attenzione all’inclusione. L’istituto ha sviluppato negli anni una didattica capace di valorizzare le fragilità, costruendo percorsi personalizzati e un clima scolastico sereno, dove ogni studente può trovare il proprio spazio. L’introduzione del tempo modulare, modello organizzativo unico nel territorio, ha inoltre permesso di conciliare meglio studio, attività personali e vita familiare, favorendo un apprendimento più equilibrato.

Il nuovo indirizzo di Design della Moda rappresenta quindi molto più di un ampliamento dell’offerta formativa: è un segnale di fiducia nel potenziale dei giovani e nella capacità della scuola di essere motore culturale, creativo e sociale. Un passo che guarda al futuro, ma che nasce da una tradizione solida, costruita nel tempo grazie al dialogo costante con la comunità lecchese.

F. S.