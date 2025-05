AL MEETING DI CESENATICO ANCHE IL GSO V UNITE DI VALGREGHENTINO

VALGREGNETINO – Anche il GSO V Unite di Villa San Carlo a Valgreghentino ha partecipato al Meeting Polisportivo organizzato dal CSI Lombardia a Cesenatico. Quest’anno il Gruppo Sportivo ha partecipato con la squadra delle Allieve di pallavolo per un’esperienza che è sempre più apprezzata dalle atlete che passano quattro giorni in compagnia e con tanto divertimento. Le atlete hanno potuto mettersi in gioco in attività di carattere polivalente, momenti di crescita personale e di condivisione.

RedSpo