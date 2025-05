AL MEMORIAL “V. PIAZZA” SALA CUP BRILLANO I PRIMI CALCI 2017

GALBIATE – Le partite della categoria Primi Calci 2017 che hanno impegnato per un’intera mattinate le squadre del Sala Galbiate (2), Figino, Talamonese e Valmadrera, hanno visto tanti bambini muovere i primi passi nel mondo del calcio, con grande entusiasmo e spirito di squadra. I piccoli calciatori, in questo torneo, hanno dimostrato impegno e passione per il gioco del calcio. Inoltre, il torneo è stato un momento di crescita per i bambini; ogni bimbo infatti ha un percorso unico e il calcio, a questa età, è soprattutto divertimento e apprendimento.

RedSpo