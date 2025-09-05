AL MONASTERO DEL LAVELLO LA GRANDE MUSICA PER IL CINEMA

CALOLZIOCORTE – Giovedì 11 settembre alle 21, al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, la Provincia di Lecco propone il secondo appuntamento musicale del mese di settembre sul tema La grande musica per il cinema, con i grandi classici della musica da film e le colonne sonore che hanno accompagnato la storia del cinema.
Le più suggestive risuonano nell’interpretazione del MovieTrio, un’accattivante formazione composta da Fabiano Maniero (tromba), Alessandro Modenese (chitarra) e Laura Pirri (voce).
L’evento è a ingresso gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria a causa del numero limitato di posti, tramite il seguente link.
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.