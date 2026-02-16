AL MOREGALLO RIPARTE IL SALVATAGGIO ROSPI CON UN EVENTO SPECIALE

LECCO – È ufficialmente ripartita la campagna di tutela dei rospi del Moregallo, lo storico progetto promosso da Legambiente Lecco in collaborazione con CK90, LAC Lecco, Gev, WWF Lecco e Silea. Un’azione corale che ogni anno coinvolge decine di volontari impegnati a proteggere gli anfibi durante il delicato periodo della migrazione riproduttiva.

La stagione 2026 si è aperta domenica 15 febbraio, quando i primi gruppi di volontari hanno avviato i lavori preliminari per la posa delle barriere lungo i tratti stradali più critici del Moregallo.

Le operazioni proseguiranno sabato 21 febbraio, dalle 9 alle 13, con una nuova mattinata dedicata alla sistemazione delle protezioni e alla preparazione dei punti di raccolta.

L’obiettivo, come sempre, è ridurre al minimo il rischio di mortalità degli anfibi che, in questo periodo, attraversano la strada per raggiungere le aree di riproduzione.

In attesa dell’avvio ufficiale della migrazione, Legambiente Lecco propone un appuntamento aperto a soci, volontari e curiosi: martedì 18 febbraio alle 20.45, nella sede di via F.lli Cairoli 67 a Lecco, si terrà la Festa dei Rospi, una serata informale pensata per presentare la campagna 2026 e coinvolgere nuovi partecipanti.

Il programma punta a unire informazione e convivialità: durante l’incontro ci sarà spazio per il “Taboo dei Rospi”, oltre a vegan cookies, birre, tisane e momenti di convivialità pensati per coinvolgere volontari e curiosi.