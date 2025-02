AL ‘POLI’ IL NUOVO MODULO SU SPORT ENGINEERING E HUMAN PERFORMANCES

LECCO – Il 24 febbraio si terrà l’evento di presentazione online della settima edizione di TechCamp@POLIMI, l’iniziativa del Politecnico di Milano per avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo delle più avanzate tematiche tecnologiche. Destinato a studenti del secondo anno di scuola superiore e oltre, TechCamp@POLIMI offre corsi intensivi di alto livello in lingua inglese, a numero chiuso e con un forte approccio pratico. I ragazzi avranno l’opportunità di esplorare sette temi STEM di grande attualità: Green Energy, Cybersecurity, Coding, Robotics, Mobility, Artificial Intelligence, Sport Engineering.

Quest’anno, all’interno del TechCamp, il Polo territoriale di Lecco proporrà il corso “Sport Engineering and Human Performance”. Il corso, della durata di una settimana, sarà offerto in due sessioni dal 9 al 13 giugno e dal 23 al 27 giugno. L’obiettivo dell’iniziativa non è solo orientare i giovani verso gli studi di ingegneria, ma anche fornire loro le competenze scientifiche di base necessarie per comprendere e affrontare le sfide tecnologiche che stanno plasmando il futuro.

I corsi sono progettati e tenuti da docenti, ricercatori e dottorandi del Politecnico di Milano, esperti nei rispettivi settori. In particolare il nuovo modulo Sport Engineering and Human Performance, coordinato dal professor Marco Tarabini presso il campus di Lecco, rappresenta un’opportunità unica per i giovani di immergersi, attraverso un approccio pratico e interattivo, nel mondo affascinante dell’ingegneria applicata allo sport e all’analisi delle performance atletiche. Un’esperienza ideale per chi desidera coniugare la sua passione per lo sport con l’interesse per le scienze applicate.

L’innovazione tecnologica sta rivoluzionando il mondo sportivo alla costante ricerca dell’eccellenza. Dalla preparazione atletica alla progettazione di nuove attrezzature, ogni aspetto è influenzato dai progressi tecnologici. Sensori indossabili, analisi del movimento e piattaforme digitali per la raccolta e l’elaborazione dei dati stanno rivoluzionando il modo in cui gli atleti si allenano e gli allenatori pianificano le loro strategie. L’ingegneria, con i suoi strumenti e metodi, permette di ottimizzare il design e la progettazione degli attrezzi sportivi. La crescente integrazione tra sport e tecnologia apre nuove frontiere per migliorare le prestazioni, prevenire gli infortuni e offrire esperienze sportive sempre più coinvolgenti.

Durante la settimana di corso, con l’alternarsi di lezioni frontali e attività di laboratorio, i partecipanti impareranno le tecniche base per analizzare e migliorare la progettazione di una attrezzatura sportiva e monitorare le performance atletiche.

Per scoprire i dettagli dei corsi e i metodi di iscrizione, è possibile partecipare all’evento online di presentazione, che si terrà lunedì 24 febbraio dalle 18 alle 19.

Registrazione obbligatoria al link: https://eventi.fondazionepolitecnico.it/PresentazioneTechCampPolimi2025#/