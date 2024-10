AL ‘POLI’ WORKSHOP PER RIQUALIFICARE L’EX SETIFICIO MONTI DI ABBADIA

LECCO – Si è concluso con successo il workshop internazionale dal titolo “Preservation of Industrial Heritage, Abbadia Silk Factory“, organizzato dal 30 settembre al 4 ottobre presso il campus di Lecco dal Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano e dedicato alla conservazione del patrimonio storico di Abbadia, con l’obiettivo di affrontare il delicato tema della rigenerazione smart dei paesi della sponda lecchese del lago e della valorizzazione delle risorse culturali delle aree montane.

Il focus principale è stato la conservazione e il recupero dell’ex Setificio Monti di Abbadia Lariana, un esempio significativo di patrimonio industriale. L’iniziativa, sostenuta dal Politecnico di Milano nell’ambito del programma “Passion in Action”, volta a promuovere progetti di alto valore formativo e sociale, ha visto i partecipanti impegnati nella definizione di soluzioni innovative per la rigenerazione urbana e la preservazione del complesso industriale, inserendole in una visione strategica più ampia che integra le connessioni urbane e paesaggistiche del territorio meridionale del lago. L’evento ha unito Italia e Stati Uniti, con professori, studenti e ricercatori del Politecnico, della Ball State University (Indiana).

Guidati dai professori Jonathan Spodek della Ball State University ed Elisabetta Rosina, docente di Restauro Architettonico presso il corso di Ingegneria Edile-Architettura del Polo territoriale di Lecco, i partecipanti hanno elaborato soluzioni innovative e sostenibili per la conservazione e il riuso dello storico complesso industriale. A supportare i lavori dei docenti coordinatori, i professori Paola Branduini e Daniel Marcucci della Virginia Tech, per gli aspetti paesaggistici, e l’ingegnere Hoda Toussi per i temi legati alla rigenerazione urbana e turistica.

L’amministrazione comunale di Abbadia Lariana, rappresentata dal sindaco Roberto Sergio Azzoni e dall’assessore alla Cultura Elisa Cirillo, ha fornito un importante contributo, mettendo a disposizione la documentazione storica e urbanistica necessaria per definire gli aspetti chiave del progetto. La settimana di lavori si è conclusa con la presentazione pubblica dei risultati. Gli studenti sono coinvolti nell’iniziativa Passion in act del Politecnico di Milano e svilupperanno i progetti, proseguendo con ulteriori ricerche e tesi universitarie, con l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione dell’ex Setificio Monti e del contesto territoriale.