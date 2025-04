AL TEATRO CENACOLO IL MUSICAL MANDELLESE “AMORE INFERNO”

LECCO – Domenica 4 maggio alle 21, presso il Teatro Cenacolo Francescano, si terrà la rappresenazione di “Amore Inferno“, un musical completamente inedito ispirato al V Canto della Divina Commedia, prodotto dalla Compagnia Teatrale San Lorenzo di Mandello sotto la regia di Matteo Valtorta.

Lo spettacolo nasce da quattro anni di intenso lavoro e rappresenta un’opera originale che affronta il dilemma interiore di Dante Alighieri, costretto a destinare all’Inferno l’amore tra Paolo e Francesca, mentre il suo stesso amore per Beatrice diventa la sua luce guida. Con un perfetto equilibrio tra momenti esilaranti e riflessioni profonde, il musical porta lo spettatore in un viaggio nella coscienza del Sommo Poeta, con una narrazione coinvolgente e brani inediti cantati dal vivo.

L’allestimento scenico e il disegno luci, curati con la massima attenzione, trasformano ogni scena in un quadro di grande intensità visiva ed emotiva. Gli spettatori avranno modo di apprezzare l’alternanza tra vizi e virtù, rappresentati da personaggi iconici come Paolo, Francesca, Gianciotto, Dante e Minosse.

Oltre al valore artistico, “Amore Inferno” ha anche uno scopo nobile: il ricavato andrà all’associazione Aspoc Lab Ets di Lecco, che aiuta ragazzi e giovani adulti con ritardo cognitivo a crescere in un ambiente più inclusivo e ricco di opportunità.

La Compagnia Teatrale San Lorenzo è una realtà consolidata all’interno dell’APS Oratori Mandello. Grazie al supporto della Comunità pastorale e dell’associazione, la Compagnia Teatrale nel corso degli anni ha messo in scena spettacoli di grande successo, tra cui “La Bella e la Bestia”, “In fondo al mar” ispirato alla “Sirenetta” della Disney e “L’Ombra della Cattedrale” ispirato al musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, solo per citarne alcuni. Con un team di adulti, ragazzi e bambini appassionati di teatro, la compagnia ha sempre mantenuto un forte impegno sociale e formativo, organizzando corsi teatrali e collaborando con enti benefici come l’AVIS di Mandello e l’associazione DownUp di Lecco.

“Amore Inferno” rappresenta il punto culminante di questo percorso artistico: un musical interamente originale con 13 brani cantati live, testi e arrangiamenti inediti e una messa in scena studiata nei minimi dettagli. Un progetto ambizioso che porta il teatro amatoriale verso un livello sempre più professionale, senza mai perdere di vista i valori che ne hanno segnato la crescita.

Tutte le informazioni utili e l’acquisto dei biglietti su https://www.amoreinferno.it/