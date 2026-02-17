AL TEATRO DELLA SOCIETÀ IN SCENA “IL MEDICO DEI MAIALI”

LECCO – Al Teatro della Società di Lecco in scena la commedia che esplora i meccanismi del potere e la natura umana attraverso una storia cupa e ironica con Luca Bizzarri nel ruolo del veterinario opportunista.

Il Medico dei Maiali, scritto e diretto da Davide Sacco e prodotto dall’Ente Teatro Cronaca e LVF – Teatro Manini di Narni è in scena a Lecco domenica 22 febbraio alle 21. La morte improvvisa del re d’Inghilterra mette a nudo tutta la fragilità della monarchia: la corona passa al principe ereditario, un giovane ingenuo e impreparato, incapace di reggere il peso del trono. Nel vuoto di potere che si apre a corte, ambizioni e intrighi iniziano a muoversi nell’ombra. Tra il nuovo sovrano e il controllo del regno si inserisce un medico veterinario abile e determinato, pronto a sfruttare l’occasione della vita. Ma ciò che appare come un’opportunità irripetibile potrebbe trasformarsi in un pericoloso inganno.

Cosa accade davvero quando muore un re? In quei pochi, sospesi istanti in cui la monarchia vacilla, il popolo trattiene il respiro e il tempo sembra correre verso il baratro. E se la sua non fosse stata una morte naturale, ma un assassinio accuratamente mascherato? Se dietro l’infarto si nascondesse una mano invisibile? E se il Principe ereditario fosse soltanto un giovane arrogante e impreparato, incapace di sostenere il peso della corona? In quel vuoto di potere, ogni certezza si incrina e il destino di un regno può cambiare per sempre. “In questa crisi, l’unico che sembra avere certezze è un veterinario, il medico dei maiali, che si ritrova per caso in questa vicenda e tenta di cogliere un’opportunità. Quando le certezze cadono, quando muoiono i padri e crollano le torri, l’essere umano si mostra sempre per quello che è: una bestia, una bestia pronta a essere un uomo” – sottolinea il regista.

Il testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, è il terzo capitolo della trilogia “La ballata degli uomini bestia” di Davide Sacco (Caracò Editore), che comprende “L’uomo più crudele del mondo” e “Sesto potere”.

Crediti

Il Medico dei Maiali

testo e regia Davide Sacco

con Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino, Luigi Cosimelli

scene Luigi Sacco

costumi Annamaria Morelli

luci Luigi Della Monica

musiche Davide Cavuti

aiuto regia Claudia Grassi

amministratore di compagnia Luigi Cosimelli

produzione Ente Teatro Cronaca, LVF – Teatro Manini di Narni

Testo vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2.0 2022

Durata: 80 minuti

Si segnala che durante lo spettacolo verrà esploso un colpo di pistola

Info e biglietti sul sito teatrosocietalecco.it.