AL VAL SAN MARTINO IL TERZO TROFEO ALLIEVI PROMOSSO DALL’ASD GRIGNETTA

CARENNO – Successo sul campo di calcio di Carenno per il terzo torneo categoria Allievi a 11 organizzato dall’associazione con sede a Ballabio dell’Asd Grignetta. Una bellissima giornata di sole e un gran pubblico hanno fatto cornice ai ragazzi nati nel 2007 e 2008 suddivisi in cinque squadre partecipanti che si sono affrontate con sano agonismo – offrendo anche del buon gioco. Oltre alla squadra del Grignetta composta da molti giocatori di Ballabio c’era il Cortenova, la Futura, l’Accademy San Martino e il Valmadrera.

Tutte le squadre si sono incontrate fra di loro in un girone all’ italiana che ha determinato le due finali. Il Grignetta ha avuto la meglio sul Cortenova nella finale 3º e 4º posto per 1-0. L’Academy Val San Martino l’ha spuntata contro la Futura all’ultimo minuto nella finale primo secondo posto sempre per 1-0. Premiate tutte le squadre, nonché gli arbitri del CSI.

Il Soccorso Centro Valsassina ha garantito l’assistenza medica.