AL VIA ALL’ORATORIO LA STAGIONE DEL GS ROGENO CON UNA GRANDE FESTA

ROGENO – Domenica di festa per il GS Rogeno che alla mattina si è ufficialmente presentato alla comunità per dare il via alla nuova stagione sportiva 2024/2025. Prima la messa con la benedizione delle squadre, dirigenti sportivi e famiglie da parte del parroco don Gianni – grande l’affluenza e partecipazione di tutte le formazioni bianco blu e famiglie alla cerimonia -, per poi proseguire tutti insieme i festeggiamenti sui campi da gioco dell’oratorio.

Sono state presentate le squadre di tutte le discipline a partire dal gruppo podistico, poi la pallavolo per finire con il settore calcio, tutte accompagnate dei loro dirigenti, giocatori e giocatrici. Ringraziamenti generali ed entusiasmo per la calorosa e gradita presenza, una doverosa menzione anche agli sponsor che sostengono il GS Rogeno da tempo.

Oltre a tutto questo, l’entusiasmo del Presidente Stefano Valsecchi e dai membri del consiglio nell’illustrare il programma e le ricche novità che ci saranno prossimamente: “Il GS Rogeno ormai dal 1975 promuove lo sport che è più di una semplice attività fisica: è un’opportunità educativa e formativa – ha detto il presidente -. Attraverso l’impegno, il rispetto delle regole e la collaborazione, i ragazzi imparano a gestire le loro capacità e a interagire con gli altri in modo costruttivo. Le lezioni apprese in campo si traducono spesso in importanti competenze di vita, dalla responsabilità alla tolleranza, alla condivisione a soprattutto al rispetto di sé e degli altri. Che sia un proficuo e costruttivo anno sportivo, ricco di soddisfazioni per gli atleti, famiglie fiduciosi che ci sia passione, dedizione, continuità e grinta in tutto quello che si fa”.

