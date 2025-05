AL VIA I TORNEI DI BURRACO AI PIANI D’ERNA

LECCO – L’estate lecchese si prepara ad accogliere un’iniziativa all’insegna del gioco, dell’amicizia e della solidarietà. Gli “Amici Burraco Tour Lecco” organizzano, per tutti i giovedì di giugno e luglio, una serie di tornei di Burraco al Bar della Funivia ai Piani d’Erna.

L’appuntamento è fissato ogni giovedì nel suggestivo scenario del piazzale Funivia per Erna, immersi nella natura che sovrasta la città di Lecco. La partecipazione è aperta a tutti, con una quota di iscrizione di 5 euro a persona. E Antonio, il gestore del bar, delizierà i presenti con i suoi panini e piadine speciali.

Oltre al divertimento e alla passione per le carte, il torneo si distingue per il suo scopo benefico: l’intero ricavato sarà devoluto al “Progetto Solidarietà Cuba”, destinato all’acquisto di materiale medico per il Policlinico Guanabo de La Habana. Un modo concreto per unire sportività, rispetto e divertimento a un gesto di grande valore umano.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente al Bar della Funivia (telefono 0341 499244).