AL VIA IL PROGETTO “GIOVANI COMPETENTI JUNIOR PER LA COMUNITÀ”

LECCO – Parte il progetto “Giovani Competenti Junior per la Comunità“, un’iniziativa rivolta a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 20 anni, residenti in provincia di Lecco, che desiderano mettersi in gioco a favore del territorio attraverso attività di supporto educativo, culturale e sociale.

Il progetto offre la possibilità di svolgere attività pomeridiane di aiuto e affiancamento presso diverse realtà locali, tra cui biblioteche e musei, centri anziani ERSA, associazioni sportive, centri diurni per persone con disabilità, doposcuola e spazi educativi per bambini. Un’esperienza concreta per acquisire competenze, responsabilità e spirito di comunità.

Le attività si svolgeranno da febbraio a maggio 2026, con un impegno di un pomeriggio a settimana oppure il sabato mattina, in base ai progetti attivati. Le sedi coinvolte comprendono numerosi Comuni della provincia di Lecco, tra cui Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Calolziocorte, Lecco, Mandello del Lario, Merate, Oggiono, Valmadrera e molti altri.

A riconoscimento dell’impegno svolto, ai partecipanti sarà assegnato un buono acquisto, spendibile in alcune realtà del territorio.

Le candidature sono aperte fino al 22 gennaio 2026 e possono essere presentate online sul sito https://www.livingland.info/bandi/giovani-competenti-junior-per-la-comunita/ .

Per informazioni: 335 7502021. Il progetto è realizzato in collaborazione con enti e istituzioni del territorio e con il contributo di Regione Lombardia, confermando l’attenzione verso la partecipazione attiva dei giovani e la valorizzazione delle comunità locali.