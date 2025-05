AL VIA IL TORNEO ‘SALA FOOTBALL CUP’ 2025 DEDICATO A VITTORIO PIAZZA

GALBIATE – Al via a Sala al Barro di Galbiate il Sala Footbal Cup sport torneo giovanile di alto livello con in campo squadre di bambini nati dal 2018 al 2014. L’evento sportivo è stato organizzato in memoria di Vittorio Piazza scomparso nel 2018 – industriale lecchese erede di una importante famiglia di imprenditori attiva in città e nel territorio già dal 1860 nel ramo manifatturiero e poi, dagli anni ’50, in quello degli idrocarburi con la società Petrolcarbo. Della famiglia fa parte anche Mauro Piazza, consigliere regionale e politico lecchese.

I figli di Vittorio Monica e Paolo e il marito di Monica Riccardo Camusso hanno voluto così ricordare il congiunto, sempre molto attivo nel sociale e nella solidarietà facendo, insieme ad altri sponsor che hanno aderito con entusiasmo, questo regalo ai piccoli calciatori della società del Sala Gabiate e promuovendo così i valori positivi come il fair play, la solidarietà e l’amicizia all’interno della comunità sportiva.

Il torneo si giocherà in tutti i sabati di maggio a partire da oggi con in campo alla mattina i Pulcini 2015. Nel pomeriggio giocheranno i Pulcini 2014. Sabato 10 saranno in campo i Piccoli Amici 2018. Sabato 17 maggio i Primi Calci 2016 al mattino mentre al pomeriggio i Pulcini 2015. Il 24 e il 31 maggio sarà la volta dei Primi Calci 2017 e dei Piccoli Amici 2018.