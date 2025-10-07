AL VIA LA 2ª EDIZIONE DI “CIRCUITO SONORO” PER I MUSICISTI UNDER 20

MALGRATE – Per la stagione musicale 2025/2026, l’Associazione Risuono ASD APS di Malgrate presenta “Circuito Sonoro – 2^ edizione”, un progetto pensato e dedicato ai giovani musicisti della Provincia di Lecco. Circuito Sonoro permetterà a band e artisti under 20 di esibirsi pubblicamente in diversi locali, attraversando l’intera provincia.

Da anni Associazione Risuono è impegnata nella realizzazione di concerti e manifestazioni musicali, come l’annuale festival estivo Toni Molesti. L’esperienza maturata negli anni ha dunque convinto l’associazione a impegnarsi con nuovo vigore su una storica finalità associativa: il coinvolgimento diretto dei giovani attraverso la musica. Circuito Sonoro, infatti, vuole raccogliere giovanissimi artisti della musica che, anche per evidenti carenze del territorio provinciale, trovano con difficoltà la possibilità di esibirsi dal vivo.

La carenza di luoghi che offrono musica live e indipendente, nonché i cambiamenti generazionali nella capacità di relazionarsi, inficiano spesso giovani musicisti che hanno invece dentro di sé passione e formazione musicale. Da novembre a maggio 2026 ci sarà quindi la possibilità per tutti gli under 20 di esibirsi in otto luoghi della provincia lecchese, all’interno della loro programmazione musicale.

Circuito Sonoro punta a ricreare una realtà provinciale di musica giovanile, mettendo territorio e giovani in reciproco contatto e scambio. L’orizzonte è la ricostruzione di una scena musicale indipendente lecchese, obiettivo che non poteva ovviamente dirsi raggiunto con la sola edizione della scorsa stagione.

Il progetto, che non è un concorso musicale, vede la collaborazione di Arci Pintupi di Verderio, Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, Barycentro di Costa Masnaga, Circolo Arci di Abbadia Lariana, Circolo Libero Pensiero di Lecco, Arci La Lo.Co. di Osnago, Lo Spot di Galbiate e Zac di Suello.