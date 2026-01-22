AL VIA LA RASSEGNA “GLI ATLETI LARIANI AGLI SPORT INVERNALI”

COMO – La Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con Panathlon Club Lecco e Panathlon Club Como ha promosso l’allestimento nelle proprie sedi della mostra “Gli atleti lariani agli sport invernali“, riconosciuta da Fondazione Milano Cortina 2026 e inserita nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

La rassegna, a ingresso libero, racconta le storie degli atleti delle province di Lecco e di Como che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi Invernali, presentando un percorso espositivo tra immagini, biografie e dati che ne valorizzano il contributo nello sport, sia come protagonisti in gara sia nei ruoli tecnici e professionali, dagli skiman ai dirigenti sportivi. Non mancano riferimenti alla storia delle Olimpiadi Invernali con un accento sulle edizioni italiane e i personaggi più noti.

Sono previsti due momenti inaugurali rispettivamente mercoledì 4 febbraio alle 11 nella sede camerale di Lecco e venerdì 6 febbraio alle 10:30 in quella di Como, alla presenza di alcune scuole del territorio con un momento dedicato ai valori educativi e culturali dello sport. Sempre nella giornata del 4 febbraio alle 20:30, si svolgerà all’Auditorium di Lecco un evento serale di presentazione della mostra con testimonial e ambassador olimpici lariani, collegamenti dai campi di gara e altre sorprese.